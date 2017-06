Am Samstag, 1. Juli 2017 heisst es ab 14 Uhr zum 24. Mal: ANYONE CAN PLAY GUITAR – OPEN AIR FESTIVAL. Im AMPLIFIER stellt euch Pjotr die fünf heissen jungen Bands vor, die am diesjährigen Festival hoffentlich für Freude sorgen werden: GET THE GORGEOUS (14:30H), WILLIBALD (16:00H), CIRCLES (17:30H), FRANKIE SAFARI (19:15H), BLACK CAT BONE (21:00). Details auf www.anyone-can-play-guitar.ch

Das ANYONE gibt es dann wie in den letzten Jahren auch live auf RaBe zu hören oder vor Ort, auf der Kleinen Schanze in Bern, gleich neben dem Bundeshaus zu geniessen… komm vorbei uns sag uns hallo!