Stadtberner Demonstrationsfreiheit unter Beschuss

Ob Bleiberecht Bern, Alternative Linke oder andere linkspolitische Gruppierungen: Die Kritik häuft sich an der Demo-Bewilligungspraxis der Stadtberner Behörden. Anfangs Woche kritisierte Bleiberecht Bern, ihnen sei nun schon in drei Fällen die Bewilligung für eine antirassistische Kundgebung verweigert worden.

Was tun? Im Rahmen der Veranstaltung Die Gewerbepolizei und wir am Montagabend lädt die Alternative Linke zum Erfahrungsaustausch über die Demo-Bewilligungspraxis der Stadtberner Behörden.

Christa Amman, Stadträtin der Alternativen Linken Bern berichtet über ihre Erfahrungen, Kritik und Forderungen.

Die Abzockerinitiative war für die Katz

Alle Jahre wieder untersucht der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse die Unterschiede zwischen den höchsten und tiefsten Löhnen in einer Unternehmung. 27 Schweizer Unternehmungen nahm sie aktuell unter die Lupe und kommt zum Schluss, die Lohnschere geht weiter auf. Das Management verdient immer besser. Bei den niedrigsten Löhnen fand zwar auch ein Anstieg statt, doch gleichzeitig wuchs auch der Druck auf einfache Angestellte. Vier Jahre nach der Annahme der sogenannten Abzocker-Initiative ist die Bilanz ernüchternd. Zwar haben AktionärInnen mehr Macht, doch überrissene Boni und Löhne gehören weiterhin zur Tagesordnung:



Ernüchternd ist auch die Position von Frauen in den Chefetagen. Laut Travail Suisse ist der Anteil an Frauen in Verwaltungsräten zwar gestiegen, doch in Konzernleitungen von Schweizer Unternehmungen sitzen nach wie vor meist Männer:





Radioblog

Schon mal was gehört von der Bern Welcome AG oder der Bern Meetings und Event AG? Die beiden Aktiengesellschaften sollen aus dem Verein Bern Tourismus hervorgehen. Wow, was für eine Glanzidee! findet Autorin und Performerin Sandra Küenzi im heutigen Radioblog.

