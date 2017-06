Keine Patente auf Bier, fordern Artenschutz- und Entwicklungsorganisationen in einem offenen Brief – wir sprachen mit einem Bierbrauer, einer NGO-Vertreterin und einer Spezialistin für geistiges Eigentum. Menschen mit SpenderInnen-Organen messen sich an den World Transplant Games in Málaga – wir treffen RaBe-Sendungsmacher Gianni Python beim Pétanque-Training:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/06/Rabe-Info-26.-Juni-2017.mp3

Heineken und Carlsberg stoppen…

…das wollen die Organisation Pro Specie Rara, SwissAid und Public Eye. Die Biergrosskonzerne Heineken und Carlsberg haben beim Europäischen Patentamt Patente auf Biergerste, Brauverfahren und Biere angemeldet – zum Schaden von LandwirtInnen und Kleinbrauereien.

Dagegen wehren sich Artenschutz- und Entwicklungsorganisationen. Sie haben einen Offenen Brief bei Justizministerin Simonetta Sommaruga eingereicht. RaBe war dabei:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/06/26.-Bierpatente.mp3



Gianni an den World Transplant Games

Gianni Python erhielt vor fast zwei Jahren ein neues Herz. Der Erfinder der RaBe-Sendung Radio loco-motivo ist leidenschaftlicher Pétanque-Spieler. Wir trafen ihn beim Training für die World Transplant Games 2017, die vom 25. Juni bis am 1. Juli in Málaga (Spanien) statt finden. Die internationale Sportveranstaltung ist eine Gelegenheit für Organisationen wie Swiss Transplant darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch zu wenig Bereitschaft dafür gibt, dass jemand nach seinem oder ihrem Tod, die eigenen Organe für eine Transplantation spendet.

Slow-Motion-Video von Gianni Python beim Pétanque-Training im Berner Lorraine Park: