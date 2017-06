Auf dem Lago Maggiore streiken die Schifffahrtsangestellten. Hamburg bereitet sich vor auf G20. Am Filmfestival NIFFF taufen die Rambling Wheels ihre intergalaktische Space-Oper.

Auf dem Lago Maggiore wird gestreikt

34 Angestellte von der Schifffahrtsgesellschaft Navigazione Lago Maggiore erhielten den Blauen Brief. Sie verlieren Ende Jahr ihre Stelle. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV ist vor den Kopf gestossen. Obwohl schon länger von einem Umbruch bei den Schifffahrtsgesellschaften im Tessin die Rede war, wurden die betroffenen Angestellten nicht zu Gesprächen eingeladen, sagt SEV-Präsident Giorgio Tuti gegenüber RaBe. Seit dem Sonntag sind die Angestellten auf der Schweizer Seite des Lago Maggiore im Streik. Die Bevölkerung solidarisiert sich, laut SEV, mit den Streikenden.



G20 Vorbereitungen in Hamburg

Nächsten Mittwoch, 5. Juli, beginnt der Gegengipfel zum G20, am selben Tag fährt der Extrazug aus Basel nach Hamburg und am Freitag beginnt dann das Treffen von Trump, Erdogan, Putin und co. Wir werfen einen Blick auf die Vorbereitungen zusammen mit Emily Laquer von der Interventionistischen Linken. Komplettes Interview vom Pi-Radio:

Auch das freie Radio Helsinki aus Graz hat ein Interview gemacht, sie sprechen mit Werner vom Freien Senderkombinat Hamburg FSK. Er gibt ebenfalls Auskunft über die Bedingungen vor Ort, vor allem für Menschen, die nicht aus Hamburg sind.

Marsianische Invasion in Neuchâtel

1938 wurde Orson Welles Hörspiel War of the Worlds vom amerikanischen Radiosender CBS ausgestrahlt und sorgte mit der Berichterstattung über einen vermeintlichen Angriff von Ausserirdischen ziemlich für Furore. Weil das Hörspiel täuschend echt wie eine Reportage klang, riefen im Verlaufe der Ausstrahlung viele beunruhigte Hörer bei CBS an, um sich zu erkundigen, ob denn nun wirklich die Marsianer angreifen würden. Marsianer werden am Freitag, 30. Juni 2017 auch beim NIFFF, dem Fantastischen Filmfestival in Neuchâtel, eine wichtige Rolle spielen. Die Westschweizer Rockgruppe The Rambling Wheels führt zur Eröffnung des Festivals am 30. Juni ihre Space Oper «Interstellar Riot» auf. Und die fusst – wie könnte es anders sein – auf Orson Welles‘ Hörspiel: