Wie jeden Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr bescheren wir euch den perfekten Einstieg ins Wochenende, gute Musik und gelabber, Chaos pur, Struktur bringen einzig die vier Rubriken „Hidden Track“, „B-Art“, „Must See“ und „Fiiraabebier“

Playlist von heute, Freitag 30.06.17 –> Radio Sur Le Pont

Klaus Johann Grobe – Kothek

KADAVAR – Last Living Dinosaur

Finley Quaye – Sunday Shining

IDIOTAPE – 080509

La Batteria – Manifesto

CALIBRO 35 – You, Filthy Bastards!

Stargard – Wear It Out

Money Mark – Summer Blue [Hidden Track]

Beastie Boys – Groove Holmes [Hidden Track]

Chinese Man – Ordinary Man

J-LIVE – The Upgrade (feat. Oddisee & PosPlugWon)

Jake One – Get’Er Done (feat. MF Doom)

William Onyeabor – Better Change Your Mind

Oluko Imo – Praise-Jah

Moon Duo – New Dawn [B-Art]

Tim & Puma Mimi – Spiderweb

Dynamo Productions – Hey Yeah

Hercules and Love Affair – Raise Me Up

POND – The Weather [Must See]

Matches – Honeycomb

Justice – Randy

Buddy Guy – Whiskey, Beer & Wine [Fiiraabebier]

Lou Donaldson – Everything I Do Gonna Be Funky (From Now On)