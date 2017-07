Was ist das Schönste am Ende einer langen, anstrengenden Wanderung? Monika Saxer findet: ein kühles Bier. Darum hat die 64-jährige einen Wanderführer der etwas anderen Art herausgegeben und zwar einen, welcher den klingenden Namen «Bierwandern Schweiz» trägt. Am Ende der insgesamt 30 beschriebenen Wanderungen wartet jeweils eine Kleinbrauerei oder ein Restaurant, in welchem spezielle Biersorten ausgeschenkt werden. Die Rabe-Info-Redaktion findet: Ein tolle Idee, Frau Saxer. Aber sagen Sie, was war denn zuerst: das Wandern oder das Bier?





«Bierwandern Schweiz» von Monika Saxer mit 30 Karten zu Wanderrouten, Bergtouren und Angaben zu Kleinbrauereien ist im Verlag Helvetiq erschienen. Übrigens: Beim Wandern werden pro Stunde 350 – 600 Kalorien verbraucht, ein halber Liter Bier enthält etwa 200 Kalorien. Selbst Linienbewusste können sich also nach einer Wanderung mit ruhigem Gewissen einen ordentlichen Humpen gönnen.