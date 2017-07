Grosse Mühe mit SVP-Regierungsrat Schneggs Integrationsplänen / Gemütliches Wandern mit erfrischendem Bier / Bärner Gring mit Schauspielerin Julia Hänni

Umstrittenes Berner Integrationsprogramm KIP2

Dem Berner SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg schlägt derzeit ein harter Wind entgegen. Nicht nur gegen die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes, auch gegen seine Pläne im Integrationsbereich gibts heftigen Widerstand. Auch dort sind im Rahmen des neuen kantonalen Integrationsprogramms KIP 2 massive Kürzungen und Umstrukturierungen geplant. KIP2 legt fest, wo der Kanton 2018-2021 wie viel Geld für die Integration von MigrantInnen investiert. Der Entwurf von KIP2, der RaBe vorliegt, verheisst wenig Gutes – wir haben darüber berichtet.

Neu will SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg vor allem Menschen mit Fluchthintergrund unterstützen, sprich anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. Soweit so gut. Nur machen sie gerade mal 10% der gesamten Berner Migrationsbevölkerung aus. Sprich, kommt KIP2 so wie es im Entwurf steht müssen alle Organisationen den Gürtel enger schnallen, deren Angebote sich an die restlichen 90% der MigrantInnen richten, sprich an MigrantInnen ohne Fluchthintergrund. Morgen Mittwoch behandelt die Berner Regierung das Massnahmenpaket. Danach geht es an den Bund, der die dafür notwendigen Gelder sprechen muss. Bei den involvierten Organisationen macht sich zunehmend laut Unmut breit.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/07/04.Schnegg2_integrationgsorganisationen.mp3

Wanderführer «BierWandern»

Was ist das Schönste am Ende einer langen, anstrengenden Wanderung? Monika Saxer findet: ein kühles Bier. Darum hat die 64-jährige einen Wanderführer der etwas anderen Art herausgegeben und zwar einen, welcher den klingenden Namen «Bierwandern Schweiz» trägt. Am Ende der insgesamt 30 beschriebenen Wanderungen wartet jeweils eine Kleinbrauerei oder ein Restaurant, in welchem spezielle Biersorten ausgeschenkt werden. Die Rabe-Info-Redaktion findet: Ein tolle Idee, Frau Saxer. Aber sagen Sie, was war denn zuerst: das Wandern oder das Bier?

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/07/04.Bierwandern_mitAnmod.mp3





«Bierwandern Schweiz» von Monika Saxer mit 30 Karten zu Wanderrouten, Bergtouren und Angaben zu Kleinbrauereien ist im Verlag Helvetiq erschienen. Übrigens: Beim Wandern werden pro Stunde 350 – 600 Kalorien verbraucht, ein halber Liter Bier enthält etwa 200 Kalorien. Selbst Linienbewusste können sich also nach einer Wanderung mit ruhigem Gewissen einen ordentlichen Humpen gönnen.

Bärner Gring: Julia Hänni

Die Schauspielerin, Autorin und Theaterregisseurin Julia Hänni ist unser „Bärner Gring“. Julia Hänni ist Co-Leiterin des Kunstprojekts Transform, das Kunst in die Berner Quartiere bringt…