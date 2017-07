Die Debatte zur Cannabis-Liberalisierung sorgt wieder für rauchende Köpfe. Ein Experiment zeigt, Cannabis hilft möglicherweise gegen Demenz. Und – wer vom vielen Cannabis jetzt die „Munchies“ kriegt, fragt sich vielleicht: Was isst die Schweiz? Im Podcast gibt’s auch noch eine Live-Schaltung nach Hamburg an die Gegendemonstration zum G-20-Gipfel:

Cannabis-Liberalisierung

Vor bald 10 Jahren lehnte das Schweizer Stimmvolk die Hanf-Initiative ab. Danach fiel die Debatte zur Cannabis-Liberalisierung in den Tiefschlaf. Nun ist sie offensichtlich wieder aufgewacht, ja eigentlich ist sie hellwach. Mehrere Städte, darunter auch Bern, möchten Pionierstudien durchführen. Auf nationaler Ebene hat der Verein Legalize it die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative gestartet und im Parlament weibeln die Grünen für ein neues Schweizer Hanfgesetz.

Zumindest die Initiant_Innen sind guter Dinge, dass die aktuellen Vorstösse von Erfolg gekrönt sein werden:

Cannabis gegen Demenz

Kann Cannabis Demenz lindern? Gut möglich, ja. Zumindest lassen das die Experimente mit Mäusen vermuten. Auf ältere Mäusegehirne wirkt sich Cannabis offensichtlich positiv aus, die Gedächtnisleistung verbessert sich, und zwar wesentlich. Das hat ein Forschungsteam der Universität Bonn herausgefunden und will nun testen, ob das bei Menschen auch so ist. Das Forschungsteam erhofft sich, dass man Cannabis zukünftig vielleicht sogar zur Linderung von Demenz einsetzen kann. RaBe sprach mit Andras Bilkei-Gorzo, Privatdozent und Senior Researcher beim Institut für molekulare Psychiatrie an der Universität Bonn und bat ihn, das Mäuse-Experiment im Wasserbad zu schildern:

Prominente Befürwortende der Cannabis-Liberalisierung gibt es allerdings schon länger, unter ihnen zum Beispiel Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss, hier im RaBe-Interview.



Cannabis-Rap mit Cypress Hill

Perfektes Timing – rechtzeitig zum RaBe-Info-Cannabis-Special hat die legendärste Kiffer-Rap-Combo Cypress Hill einen neuen Song produziert:

Omnomnom! Was isst eigentlich die Schweiz?

Noch bis zum 1.Oktober 2017 zeigt das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz die Ausstellung Was isst die Schweiz? Die Ausstellung möchte dabei verschiedene Aspekte des Themas beleuchten, es geht nicht nur um Nahrungsmittel damals und heute sondern auch um Tischsitten, Kolonialgeschichte und Kochkarrieren: