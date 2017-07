Radio Sur le Pont – der perfekte Einstieg ins Wochenende – jeden Freitag von 15 – 17 Uhr auf RaBe. Mit den angestammten vier Rubriken Hidden Track, B-Art, Must See und Fyrabebier! PLAYLIST „Radio Sur le Pont“ 07.07.2017

Deep Purple – Child in Time

Billy Joe Royal – Hush

Patti Smith – People Have The Power

Queen – Who Wants To Live Forever

The Parselmouths – What Kind of Name is Hermione?(HIDDEN-TRACK)

Steve Earle – Johnny Come Lately

Mad Caddies – Down And Out

The Ethiopians – EVERYTHING CRASH

The Upsetters – Return of Django

MOOP MAMA ft. Jan Delay – Alle Kinder

Rantanplan – Hallo, Hure Hamburg

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi – Wobwobwob

The Black Lips – Squatting in Heaven (B-Art)

The Damned ~ New Rose

Television Personalities – Look Back In Anger

Neo Rodeo – Mein junges und sorgloses Herz

Heisskalt – Still

Moby & The Void Pacific Choir – In This Cold Place (MUST-SEE)

Deine Eltern – meine freunde sind die mauern – maennerspass rmx

Die Goldenen Zitronen – Wenn ich ein Turnschuh wär

OIRO – Holiday in Deutschland

KEINE ZÄHNE IM MAUL ABER LA PALOMA PFEIFEN – Leb so, daß es alle wissen wollen

Superpunk – Die Bismarck

MAKOLA – This is London

JEANS TEAM – „Das Zelt“ (Fiiraabebier)

Apache 64 – Apache