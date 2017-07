In der Versuchsanordnung 6 von transform spielt Tom Kummer (falls es stimmt) mit Kraftfeldern. Fake-News geben dem RaBe-Info zu Denken. In Hamburg ist der Teufel los:

Fake News

Auch wenn uns, seriös arbeitenden Medienschaffenden, regelmässig vorgeworfen wird, wir produzierten Fake News, bleiben wir tapfer und sagen: Nein. Wir bekennen uns zum Faktencheck. Wir überprüfen, ob unsere Geschichten stimmen, auch wenn das zuweilen schwierig ist. Alternative Fakten existieren nicht, alternative Interpretationen von Fakten jedoch schon. In einer Zeit, in welcher VerschwörungstheoretikerInnen – unterstützt von Donald Trump & Co. – in Sozialen Medien uns vorwerfen, wir machten unseren Job nicht richtig, sagen wir: „Stoppt diesen Wahnsinn, überprüft mal erst eure Fakten, bevor ihr uns als Lügenpresse beschimpft!“ Und wir lassen Trumpford and Sons ein paar Tweets von Donald Trump vertonen:

Tom Kummer transformiert den Europaplatz

Seit 2012 nimmt transform leer stehende Räume und ganze Stadtquartiere in Beschlag. Im Moment läuft die Versuchsanordnung 6 im Berner Quartier Ausserholligen. Eine Jury von QuartierbewohnerInnen hat aus einer Gruppe von Kunstschaffenden jemanden ausgewählt, der ein Kunstprojekt verwirklichen kann.





Tom Kummer – Enfant Terrible des Journalismus und wohl der bekannteste Schweizer Fake-News-Produzent – erschafft auf dem Europaplatz Die Säulenheiligen von Holligen . RaBe sprach mit dem Künstler und Schriftsteller:



Noch bevor die Welt von Fake News und Alternativen Fakten sprach, produzierte Tom Kummer sie. Zahlreiche (renommierte) deutschsprachige Zeitschriften kauften seine intimen Interviews mit Hollywood-Stars und abenteuerliche Reportagen – bis aufflog, dass die Geschichten frei erfunden waren. Tom Kummer hatte die deutschsprachige Medienwelt genarrt, geärgert, aber auch alarmiert, besser darauf zu achten, was stimmt und was nicht. Der Dokumentarfilm Bad Boy Kummer von Miklós Gimes konfrontiert Tom Kummer mit den von ihm betrogenen ChefredaktorInnen und mit seinen eigenen wahnsinnig gut erzählten Lügengeschichten: