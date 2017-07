Spezialsendungen

Auch in diesem Jahr gibt es während der Sommerpause des RaBe-Infos unter der Woche von 18 bis 19 Uhr wieder das Sommerradio. Es erwarten euch spannende Themen und viel gute Musik, die es so nur in unserem Sommerradio zu hören gibt. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Schickt uns ein Foto eurer RaBe-Flagge an spiel@rabe.ch und gewinnt mit etwas Glück 1 Gutschein für einen Mehrgänger in der Haberbüni im Liebefeld. Viel Glück!

Was euch in den Sendungen erwartet:

10. Juli: Live im Studio „Frog & Henry“ aus New Orleans

11. Juli: Indien-Special (mit Beiträgen über eine Bambuskooperative im Süden Indiens und passender indischer Filmmusik)

12. Juli: B-SIDES-Special

13. Juli: Westafrikanische Clubmusik

14. Juli: „Toots & The Maytals“-Special

18. Juli: polyphon & Subkutan-Special

19. Juli: Surf Music

26. Juli: Sommerlicher Drum’n’Bass

4. August: R’n’B bis die Ohren schmerzen

Sommerradio, Montag-Freitag, 10. Juli-11. August 2017, 18:00-19:00 Uhr