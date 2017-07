Lügenpresse, schreien die Rechten in Deutschland. Fake News, schimpft Donald Trump die seriös recherchierenden Medien. Gleichzeitig lassen sich immer mehr Menschen – in Sozialen Medien und auf diffusen Medienportalen – zum Glauben an Verschwörungstheorien verleiten.

Für die Medienbranche steht fest, sie muss den Medienkonsumierenden wieder klar machen, dass seriöse Medien verifizieren, d.h. das News nur dann gebracht werden, wenn die Fakten stimmen. Auch Berner Medienschaffende beschäftigen sich regelmässig mit der Frage: Stimmt’s? Am letzten Berner Medientag diskutierten sie mit Fachleuten verschiedene Aspekte des Faktenchecks:



Im Vorfeld des Berner Medientags machte RaBe ein Interview mit dem Medienjournalisten Nick Lüthi:



Der Berner Medientag ist ein jährlich stattfindende öffentliche Veranstaltung – organisiert von Berner Medienschaffenden (von RaBe-Info, Der Bund, Radio SRF, Watson), Mediengewerkschaften (impressum, Syndicom, SSM) und der Berner Public Relations Gesellschaft.



Das RaBe-Info macht bis am 13. August 2017 Sommersendepause – im Summerspecial publiziert das RaBe-Info während den Sommerferien regelmässig Online-Beiträge zu verschiedenen Themen.