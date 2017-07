„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Wiedergehört: John Coltrane (1926-1967) – A Love Supreme

Am 17. Juli 2017 jährt sich John Coltranes Todestag zum 50. Mal. Crisscross stellt besonders Coltranes Suite „A Love Supreme“, aufgenommen am 9. Dezember 1964 vor und stellt sie in den biografischen und geschichtlichen Zusammenhang. Es erklingen ausschliesslich Aufnahmen von Coltranes Quartett mit McCoy Tyner, Jimmy Garrison und Elvin Jones.