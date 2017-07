Eigentlich wäre heute Trumpwatch-Tag, denn heute vor genau einem halben Jahr bestieg Donald Trump den Thron des amerikanischen Präsidenten. Da das RaBe-Info im Moment in den Ferien weilt, gibt es heute einen Rückblick auf die alten Trumpwatch-Sendungen – nämlich die Beiträge, welche das Phänomen Trump mit rechtsnationalistischen Strömungen in der ganzen Welt vergleichen. Wo gleichen sich Trump und Marine le Pen (Front National), Christoph Blocher (SVP), Geert Wilders (Partij van de Vrijheid), Recep Tayyip Erdoğan (AKP), Fidesz, Alternative für Deutschland, Forza Italia, FPÖ etc.?



Trump, die Rechten und die bösen Medien:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170220-donaldtrump-81484.mp3



Trump, die Rechten und die bösen Eliten:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170320-trumprechter-82004.mp3



Trump, die Rechten und die bösen Fremden:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170420-trumpdieeuro-82580.mp3



Trump, die Rechten und die bösen Justiz:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170619-trumpundande-83590.mp3



Trump, die Rechten und der Führerkult:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170522-donaldtrumpu-83117.mp3



Alle bisherigen Trumpwatch-Sendungen komplett zum Nachhören gibt’s unter www.trumpwat.ch.

