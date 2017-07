Der Dienstag Morgen

Am kommenden Wochenende verwandelt sich die Schütz wieder in ein farbenfrohes Tummelfeld von FestivalbesucherInnen. Das NoBorderNoNations geht zum 4. Mal über die Bühne und das ist gut so. Sandra, Kathy und Pumba kamen heute in der Sendung vorbei um ein bisschen über das Festival zu plaudern. Was das Gespräch ergab und mit welcher Mucke wir den Paleo-Geschädigten-Nik wieder in Fahrt brachen, gibt’s im Recording: