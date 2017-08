In 1967 riefen die Hippies in den USA den Summer of Love aus. Dieser Sommer der Liebe gilt als der Höhepunkt der Hippie-Bewegung und gleichzeitig der Anti-Vietnamkrieg-Protestbewegung in den USA. Gut ein Jahr später folgten die Aufstände der Jugendlichen in Europa, welche als 68er-Bewegung in die Geschichte eingingen. RaBe-Info-Praktikant Salim Staubli traf sich mit Exponenten dieser Bewegung:

Eine wichtige Figur und auch ein Chronist der Jugendbewegung der 1960er-Jahre war der Schriftsteller und Gonzo-Journalist Hunter S. Thompson – zu seinem 10. Todestag (anno 2015) widmete ihm Inforedaktor Michael Spahr ein Porträt:



Das RaBe-Info macht bis am 13. August 2017 Sommersendepause – im Summerspecial publiziert das RaBe-Info während den Sommerferien regelmässig Online-Beiträge zu verschiedenen Themen.