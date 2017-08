Radieschen

Wir haben In Between Green für die nächste Sendung gebucht, so wie du das mit unzähligen anderen Bands auch für dein Gartenfest auf Le son d’été machen kannst. Wer sie sind und was Le son d’été ist, hörst du in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde sind dann Why So Serious? im Studio.

Feet Peals – Bise exquise In Between Green – Midnight Sun In Between Green – Sing for the Wind (Live) In Between Green – Out here (Live) In Between Green – The Grey In Between Green – The Crows (Live) Artlu Bubble and the Dead Animal Gang – Flower Pot Man The Last Moan – Come To Me Why So Serious? – Fuck You Why So Serious? – Sixteen Things Why So Serious? – God Save The Queen (Live) Why So Serious? – Song Three