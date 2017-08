Im August-hoerbar gibt es ein experimentelles Hörspiel von Johannes von Bebber und Gregor Glogowski.

„Für dieses Projekt haben wir uns mit dem Genre Sience-Fiction auseinandergesetzt, vor Allem mit dem Motiv der Zeitschleife. Was wenn die fiktionale Idee der Zeitschleife reale Folgen hat, also die Welt verändert. Was wären die Gesellschaftlichen Konsequenzen einer permanenten Zeitanomalie?“

Und genauso nerdig wie das jetzt klingt, klingt auch das Hörspiel.

Johannes von Bebber und Gregor Glogowski studieren beide Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, wo man lernt Dinge auch einfach mal auszuprobieren.