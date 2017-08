Berner AntifaschistInnen solidarisieren sich mit ihren KollegInnen in den USA. Die Flucht übers Mittelmeer wird wieder gefährlicher – auf libyschen und italienischen Druck stellen Hilfsorganisationen ihre Rettungsaktionen ein. Das oberste Gericht Brasiliens droht die Landrechte der Indigenen zu beschneiden. Ein Berner dreht einen blutigen Horror-Heimatfilm – ein Besuch auf dem Set von Heidiland – they fucked with the wrong Heidi.

Antifaschistische Solidarität in Bern

Am 14. August 2017 demonstrierten mehrere Dutzend Menschen in Bern gegen Rechtsextremismus. Sie solidarisierten sich mit der antifaschistischen Bewegung in den USA. Vergangenes Wochenende kam es zu massiven Zusammenstössen in der Stadt Charlottesville, bei denen eine antifaschistische Demonstrantin von einem Rechtsextremen zu Tode gefahren wurde. (Links zu taz-Artikeln über Charlottesville, der getöteten Heather Heyer und ein Kommentar zu Trumps lascher Reaktion auf den Vorfall.)



Drama im Mittelmeer vor libyscher Küste

Die libysche Küstenwache schiesst auf Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisation, die Menschen auf der Flucht helfen wollen. Die renommierten Organisationen ÄrztInnen ohne Grenzen, Sea Eye und Save the Children haben ihre Rettungseinsätze auf Eis gelegt, weil es zu gefährlich wurde. Nun droht vielen Geflüchteten der Tod im Mittelmeer oder die Abschiebung in die berüchtigten Foltergefängnisse in Libyen. RaBe sprach mit Hagen Kopp von Watch-the-Med-Alarmphone:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170815-rettungsschi-84456.mp3



Indigene unter Druck in Brasilien

Brasiliens Präsident Michel Temer ist unter Druck – einerseits muss er sich gegen Korruptionsvorwürfe wehren, andererseits kommt es fast täglich irgendwo im Land zu Protesten gegen die Politik der Regierung. Auch die Indigenen gingen in den letzten Monaten regelmässig auf die Strasse. Am 16. August 2017 beschliesst der oberste Gerichtshof, ob die Landrechte der indigenen Bevölkerung massiv beschnitten werden, so wie das die aktuelle Regierung Temer vorschlägt. Eine Regierung, dominiert von den Interessen der Agrarlobby, die immer mehr Land verlangt, für ihre Monokulturen. RaBe sprach mit Linda Poppe, Koordinatorin bei der Nichtregierungsorganisation Survival International und bat sie, die umstrittene Landreform in Brasilien kurz zu beschreiben:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/08/15.survival_brasilien.mp3



Die bekannteste indigene Rap-Gruppe Brasiliens Brô MC’s kämpft mit Worten gegen die Unterdrückung:

Heidiland

Mit Hilfe von renommierten internationalen Produzenten will der Berner Regisseur Johannes Hartmann die Heidi-Legende neu verfilmen – als Splatterfilm Heidiland – you fucked with the wrong Heidi. RaBe war bei der Produktion eines Werbetrailers dabei:



Über blutrünstigen Special Effects des Films spricht Daniel Steffen: