Bernhard Pulver tritt zurück

Nach zwölf Jahren ist genug, der Grüne Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver hört auf. Bei den Wahlen am 25. März 2018 müssen die Grünen des Kantons Bern folglich eine neue Kandidatin aufstellen. Die Chancen sind gross, dass diese Kandidatin (fast sicher eine Frau!) auch gewählt wird. Klein ist die Chance, dass Links-Grün wieder die Mehrheit in der Regierung des bürgerlich-rechts dominierten Kantons Bern holt. Schon jetzt prophezeit RaBe das Resultat: Beatrice Simon (BDP, bisher), Pierre Alain Schnegg (SVP, bisher), Christoph Neuhaus (SVP, bisher), Philippe Müller (FDP, neu), Christoph Ammann (SP, bisher) und je eine neue Frau aus der SP und von den Grünen.



Ein Wal im Wohlensee

Die Theatergruppe vorort bringt den Klassiker Moby Dick auf eine Freiluftbühne auf dem Wohlensee:

Bilder und Töne von der Hanfparade „breiter kommen wir weiter“ in Berlin

Am Samstag, 12. August 2017, fand in Berlin die 21. Hanfparade unter dem Motto „breiter kommen wir weiter“ statt. Zum ersten Mal in der zwanzigjährigen Geschichte dieser Cannabis-Legalisierungsdemonstration liefen legale KifferInnen mit. Seit März 2017 dürfen Menschen in Deutschland legal Medizinalhanf beziehen, wenn sie ein Arztzeugnis haben. Trotzdem bleibt das Kiffen fast im ganzen Land illegal. Zwar gibt es in liberalen Bundesländern wie Berlin oder Schleswig-Holstein für kleine Cannabis-Mengen keine Bussen mehr, doch KifferInnen droht nach wie vor der Führerscheinentzug. Um wieder fahren zu dürfen, müssen KifferInnen Tausende von Euro aufwerfen und in Therapien und Kontrollen investieren. Trotz den vielen Hindernissen, bleibt der Deutsche Hanfverband optimistisch, dass sich nach den Wahlen vom 24. September 2017 etwas ändern wird.

RaBe-Info-Redaktor Michael Spahr war an der Hanfparade dabei:



Hanfparade bedeutet auch Wahlkampf… diverse Parteien präsentierten sich an der Hanfparade in Berlin: