RaBe sucht IT Allrounder/in 40-60%

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

IT-Allrounder/in (40 – 60%) mit Fokus auf Linux und Open Source

Deine Aufgaben:

Wartung und Weiterentwicklung der gesamten RaBe-Infrastruktur

Administration von Netzwerk, Clients (Windows und Linux), Servern (Linux), Studios,

Audio-Aufbereitung Support und Benutzeradministration für Angestellte und Sendungsmachende

Zusammenarbeit mit der freiwillig arbeitenden IT-Gruppe

Dein Profil:

Ausbildung im Informatikbereich oder entsprechende Berufserfahrung

Engagiert, freundlich, pragmatisch, wissbegierig und hilfsbereit

Erfahrung in der Linux- und Windows-Systemadministration und Interesse an

digitaler Audio/Studiotechnik Bereitschaft, in die breite Technologievielfalt bei RaBe einzutauchen

Flair für Linux und Open Source

Wir bieten

Eine verantwortungsvolle, selbständige Tätigkeit in einem lebendigen Umfeld.

Du geniesst grosse innovative und gestalterische Freiheiten, sowie die Möglichkeit, vom breiten und

tiefen Fachwissen der bestehenden Technik-Stelle und IT-Gruppe zu profitieren.

Du arbeitest im kleinen Kernteam unter einem Gesamtarbeitsvertrag mit Einheitslohn.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Diplomen bis am 15. September per E-Mail an job@rabe.ch.

Bei Rückfragen steht dir Markus Roth (markus.roth@rabe.ch) gerne zur Verfügung.