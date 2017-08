Radieschen

Die Ausgangslage war ähnlich wie vor drei Jahren: The Konincks veröffentlichen eine EP namens Daytime/Nighttime (Heute am Sound of Glarus!), haben einen neuen Drummer und stehen kurz vor ihrer Europa-Tournee als Vorband von Richie Kotzen. Sie machen zeitgenössischen, ehrlichen Blues-Rock vom Feinsten und erklärten im Interview, wie ihre Musik entsteht, an welchen Songs sie am meisten feilen mussten und warum es in ihrem Bandraum manchmal ein bisschen „spooky“ ist. Julia, Marc, Mike und Luke von The Konincks sind „erwachsen“ geworden und lassen sich im Musikbusiness nicht mehr alles bieten … Wie das geht, hörst du im Interview. In der Sendung spielten sie den Song „Daytime – Nighttime“ in einer Live-Version.

In der zweiten Sendung kamen Matthias, Matthias, Pascal und Philipp von der Berner Band Bright November vorbei. Mit ihnen sprachen wir über das Für und Wider von Contests, über ihre Spezialität, Spannung in Songs aufzubauen und über ihren intensiven Aufenthalt in Atlanta, wo sie ihr Album In This Together aufnahmen, welches heute Abend (!) im Gaskessel Bern getauft wird. In der Sendung durften wir die zwei Songs „All The Same“, welcher erst in Übersee so richtig fertig geworden ist, und ihre Radioschlampe „Lion’s Mouth“.

