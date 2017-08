Für die letzte wöchentliche Sendung zur Originalzeit gibt’s noch einmal was auf die Ohren.

Von 15:00 Uhr an wird in Originalbesetzung vier Stunden lang eingeheizt.

Tommy Vercetti wird zusammen mit Lo & Leduc mit einer Neuauflage der legendären Radio Session am Start sein. Die Chaostruppe wird die Jungs mit einer Chaos-Cypher ergänzen und wir werden sehen wer sich noch alles im Studio blicken lässt.

Fettes Programm, also unbedingt einschalten!

End2End, Samstag 26. August 2017, 15:00-19:00 Uhr