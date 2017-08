In der Rubrik „Bärner Gringe“ beleuchten wir die multikulturelle Vielfalt der Hauptstadt, indem wir Menschen vorstellen, welche in Bern Zuhause sind. Bärner Gringe eben. Heute ist dies Dominik Gysin. der 41-jährige Schauspieler stammt ursprünglich aus Basel, zog mit vier Jahren nach Bern und war nach eigenen Aussagen in der Schule einfach nur peinlich.

Dominik Gysin ist bekannt aus Funk und Fernsehen, ausserdem steht er regelmässig auf Theaterbühnen etwa mit dem Club 111, Vorort oder de Rothfils. Zudem ist Gysin Host in der Too Late Show, welche am 15. Dezember in eine neue Runde startet und zwar im Berner Stadttheater.

