Pro Alps – Widerstand gegen Schliessung des Alpinen Museums. Ende Gelände – Kohle stoppen, Klima schützen. Bärner Gring – Dominik Gysin.

Breite Allianz kämpft für das Alpine Museum

Es ist kein sentimentales Museum, das die Schönheit der Berge abfeiert. Das Alpine Museum widmet sich zwar dem Alpenmythos, wirft aber auch einen kritischen Blick auf die Bergwelt. Geschickt hat das Museum in den letzten Jahren alltägliche politische und gesellschaftliche Themen mit den Alpen verbunden: Sei es der Tourismus oder Wasser, der Wolf oder das Geranium oder die Darstellung der Bergwelt in der Geschichte des Films. Die BesucherInnenzahlen des Museums beim Berner Helvetiaplatz nahmen stetig zu.

Jetzt droht dem Museum mit internationaler Ausstrahlung trotzdem das Aus. In den Sommerferien kündigte das Bundesamt für Kultur an, dem Museum die Unterstützung massiv zu kürzen. Statt einer Million soll das Alpine Museum nur noch eine Viertelmillion erhalten. Damit könnte der Betrieb nicht mehr Aufrecht erhalten werden. Dutzende von Unterstützungsbriefen und E-Mails erreichten das Alpine Museum:

Am 29. August 2017 – frühmorgens – lancierte das Museum seine eigene Rettungsaktion. Dazu fanden rund 140 Unterstützer und Unterstützerinnen zusammen. Unter dem Motto Pro Alps sollen Menschen animiert werden, einen Offenen Brief an die Politik zu unterschreiben. National- und Ständeratsmitglieder sollen den Bundesrat dazu bringen, das Museum am Leben zu erhalten. Falls dies nicht klappt, dürfte die Zukunft düster aussehen. Einen Plan B gebe es im Moment noch nicht, sagt Michael Faessler vom Museum gegenüber RaBe.

Gegen Kohle, für das Klima

Die Aktion Ende Gelände kämpft mit zivilem Ungehorsam gegen Kohlekraft in Deutschland. Im Moment besetzen die AktivistInnen die Gleise der Nord-Süd-Kohlebahn und damit eine wichtige Zufuhr des Kraftwerks Neuraths – das dreckigste Europas.

Bärner Gring

Der Schauspieler Dominik Gysin ist Schauspieler geworden, weil er nichts anderes kann… eigentlich wollte er Clown werden. Jetzt ist er unser Bärner Gring: