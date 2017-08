Durch unerforschte, dunkle Grotten wandern. Furchterregende Bösewichte besiegen. Oder doch über eine saftig grüne Wiese am Fluss aus Schokolade entlang spazieren? Schwierige Entscheidung, denn in der Virtuellen Realität ist alles Möglich.

Nur eine Täuschung

«In andere Welten versinken! Mit der neuen Technologie ist das kein Problem!», so der Informatikprofessor Urs Künzler. Was ist Virtuelle Realität? Was braucht es, damit sich unsere Sinne täuschen lassen? Redaktorin Monika Hofmann auf der Suche nach Antworten in der realen Welt.

Das Erste Mal

Das VR-Center in Dübendorf bietet sogenanntes Full Body-Virtal Reality an. Man geht in einen leeren Raum, zieht sich eine Brille und einen Anzug an, und erlebt eindrückliche Abenteuer. Wir haben das ausprobiert und bereichten von unseren Erfahrungen. Die Redaktoren Markus Roth und Federico La Scalia über ihre Abenteuer in einer fremden Realität!

Das Erlebnis der beiden Redaktoren (oder auch: wie die beiden Redaktoren durch eine leere Lagerhalle stolpern) ist in diesem Video von Fabian Krebs zu sehen:

RaBe Subkutan Virtual Reality from Fabian Krebs on Vimeo.

Virtuelles Spielen zur Therapie

Virtual Reality steht vor allem im Fokus der Game- und Unterhaltungsindustrie. Stimmt das? Das Start-Up MindMaze nutzt die moderne Technologie ganz anders: aus Virtual Reality Games wird Therapie! Das Start-up hat ein Gerät entwickelt, das Schlaganfallpatientinnen und -patienten hilft, ihre Arme wieder zu bewegen.

Virtueller Filmtipp

Die Filmempfehlung zum Sendungsthema kommt heute vom Kellerkino an der Kramgasse in Bern: Second Me, (2008) Kurzdokumentation von Anna Thommen