RaBe Subkutan Virtual Reality from Fabian Krebs on Vimeo.

Das VR-Center in Dübendorf bietet sogenanntes Full Body-Virtal Reality an. Man geht in einen leeren Raum, zieht sich eine Brille und einen Anzug an, und erlebt eindrückliche Abenteuer. Wir haben das ausprobiert und bereichten von unseren Erfahrungen. Die Redaktoren Markus Roth und Federico La Scalia über ihre Abenteuer in einer fremden Realität!

Das Erlebnis der beiden Redaktoren (oder auch: wie die beiden Redaktoren durch eine leere Lagerhalle stolpern) ist in diesem Video von Fabian Krebs zu sehen.