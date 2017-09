Im Rahmen des Musikfestival Bern (6.-10. September) werden an verschiedenen Orten in der Stadt unterschiedliche musikalische Veranstaltungen durchgeführt. Sämtliche Vorführungen stehen unter einem gemeinsamen Stern: einem Irrlicht, denn so lautet das Thema des Festivals.

Was genau ist denn eigentlich ein Irrlicht? Wie sieht es aus und vor allem: Wie klingt es? Diese Frage hat sich auch Irena Müller-Brozovic gestellt, welche beim Musikfestival Bern zuständig ist für die Vermittlung. Vor einem Jahr hat sie zusammen mit Gleichgesinnten Radio Antenne ins Leben gerufen, ein Projekt, in welchem das Hören in ganz unterschiedlicher Form im Zentrum stehen soll. So wurden unter anderem Hörspaziergänge durchgeführt, in einem Workshop experimentierten JungkomponistInnen mit Klängen oder bekamen Einblick in den Beruf der RadioreporterIn. All diese Elemente werden nun am Musikfestival zusammenkommen: Während fünf Tagen ist Radio Antenne live in einem Radiomobil vor Ort und überträgt Interviews, Konzertkritiken und vorproduzierte Beiträge rund ums Thema Irrlicht. Dabei werden auch die Erzeugnisse aus den Workshops zu hören sein, welche die JungkomponistInnen und JungreporterInnen erarbeitet haben. BesucherInnen haben darüber hinaus die Möglichkeit, selber mit Klängen und aktustischen Spielereien zu experimentieren und zum Beispiel eine Banane zum Klingen oder ein Bleistift zum Schreien zu bringen.



Sendezeiten und Standort Radiomobil:

Mittwoch 6. September, 15–17 Uhr, Münsterplatz

Donnerstag 7. September, 17–19 Uhr, Schlachthaus Theater

Freitag 8. September 2017, 17–19 Uhr, Kirche St. Peter und Paul

Samstag 9. September 2017, 17–20 Uhr, Dampfzentrale

Sonntag 10. September 2017, 15–18 Uhr,Löscher – Alte Feuerwehr Viktoria

On Air auf Radio RaBe, 95.6 MHz, Webradio wird über radioantenne.ch gesendet, Podcast: Radio Antenne