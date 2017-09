Der Klimawandel ist keine Frage des Glaubens, sondern eine Tatsache, sagt der renommierte Klimaphysiker Thomas Stocker gegenüber RaBe. Soeben wurde bekannt, dass er die Schweizer Version des Nobelpreises, den Marcel-Benoist-Preis, gewinnt.







Thomas Stocker forscht seit über dreissig Jahren im Bereich Umweltphysik, ist Professor an der Universität Bern und weltweit einer der bekanntesten Kenner im Bereich Klimawandel. Seit zwanzig Jahren arbeitet er im Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC mit. Die Arbeit des IPCC schafft die Grundlagen für die globale Klimapolitik.







Im Moment läuft in Bern eine Wanderausstellung zum Thema Klima, Energie und Mobilität. In drei Containern, die alle paar Tage den Standort wechseln, will die Stadt Bern gemeinsam mit dem Oeschger-Zentrum für Klimaforschung die Bevölkerung sensibilisieren. Dort geben die KollegInnen von Thomas Stocker einen Einblick in ihre Arbeit.







RaBe hat Thomas Stocker für ein Gespräch getroffen: