Ein Interview mit dem Techno-DJ, der am Donnerstag, 7. September 2017 im Gaskessel auftritt – live auch auf RaBe…



Der Pfälzer Boris Brejcha hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem Fixstern der elektronischen Musik gemausert. Bereits 2009 begeisterte der High-Tech-Minimalist im ausverkauften Dachstock und sorgte 2015 erneut für ein ausverkauftes, technoides Spektakel in der Hauptstadt. Mittlerweile seit geraumer Zeit auch Labelbetreiber, ist der begnadete Produzent und DJ am Donnerstag, 7. September 2017, zurück in der Hauptstadt. Gemeinsam mit seiner FCKNG SERIOUS-Crew gastiert er im Gaskessel, wo er sein Live-DJ-Set kredenzt, das wie gehabt zum grössten Teil aus eigenen Produktionen besteht. Auf der Mainstage gehen dem Grand-Seigneur seine Label-KumpanInnen Ann Clue, Deniz Bull und Theydream zur Hand – während Dropout im Konvex 2 mit Naturklangs Patrischa aus Zürich und den hauseigenen Residents Bfly Steiner, Le Bérger und Corpataux das ihrige zu einer ausgelassenen Feiernacht mit hochwertiger Electronica beisteuert.







Radio RaBe ist live vor Ort und überträgt die Veranstaltung ab 20.00 Uhr – inkl. Live-Interview mit dem grossen Boris Brejcha und weiteren (Party-)Gästen.

Dino Dragic-Dubois hatte die Gelegenheit, Boris bereits im Vorfeld einige Fragen zu stellen – seine Antworten wollen wir dir nicht vorenthalten.

Was gefällt dir besonders an Bern. Was ist dir von deinen vergangenen beiden Gigs in Erinnerung geblieben?

Bern ist eine tolle Stadt. Bei meinem ersten Besuch war ich zusammen mit meiner Schwester da und wir hatten Zeit uns die Stadt anzuschauen. Und auch die leckere Küchen kennenzulernen. Das ist sehr viel Wert. Denn meistens sieht man ausser dem Flughafen, dem Hotel und dem Club nicht wirklich viel. Die Auftritte an sich waren super in der Vergangenheit. Es war immer eine super Stimmung. Bern weiss wie man Party lebt 🙂

Was sind seit 2009 – deinem ersten Bern-Booking – die grössten Veränderungen in deinem privaten sowie musikalischen Leben?

Ich denke Musik-technisch entwickelt man sich immer weiter. Von ganz alleine. Die Möglichkeiten sind beim Musik machen ja unendlich und es kommen immer wieder neue Synthesizer auf den Markt die einen ziemlich inspirieren können. Persönlich wird man einiges erfahrener umso länger man in der DJ-Szene ist. Für mich haben die Reisen nach Brasilien und auch Argentinien am meisten Einfluss genommen…. Das Leben mit all seinen Kleinigkeiten lieben zu lernen. In solchen Ländern muss man schon etwas Geduld mitbringen 🙂 „Go with the flow“ ist hier das Motto. Kommt der Fahrer nicht um 2 Uhr, wie ausgemacht, kommt er eben um 3 Uhr 🙂 Ich als gebürtiger Deutscher hatte da damals so meine Probleme. Aber mittlerweile ist das alles super easy. Und ich muss sogar öfter mal schmunzeln wenn sich Menschen bei uns aufregen weil die Bahn 5 Minuten Verspätung hat.

Seit dem letzten Bern-Gig sind gut drei Jahre vergangen. Damals war FCKNG SERIOUS noch ein Neuling in der Szene. Was hat sich hier in der Zwischenzeit getan?

Ja. Da steckte mein Label noch in den Kinderschuhen. Mittlerweile ist es ein ziemlich weit verbreiteter Name. Das freut uns sehr. Wir hatten den Fokus darauf gelegt, das wir zu Beginn des Labels ganz viele Label Nights spielen. In der ganzen Welt. In Argentinien, Brasilien, Deutschland, etc… Somit konnte sich der Name optimal verbreiten. Ich selbst oder ein Künstler generell, entwickelt sich ja immer weiter. Von Jahr zu Jahr gibt es immer neue Wege und Ziele die man sich setzt und erreichen will. Für mich persönlich war mein letztes Album „22“ sehr ausschlaggebend. Darin steckt einiges an Herzblut und Impressionen und schlägt zugleich eine neue Richtung für mich ein. Den Spagat zu schaffen zwischen Underground Musik und einem Hauch Kommerz ist genau die Richtung die mir am besten gefällt und wo mein Herz aufgeht. Ich hatte einen sehr großen Erfolg mit meinem letzten Album und bin gespannt was die Zukunft noch so bringen wird.

Was hält die nahe Zukunft für dich bereit, vorauf freust du dich besonders?

Die Zukunft hält so einiges bereit… Bis Ende des Jahres werden unsere Künstler Ann Clue, Deniz Bul und Theydream noch jeweils eine EP veröffentlichen. Ich selbst werde zwei Singles und mein neues Album auf einem Berliner Major veröffentlichen. Noch dieses Jahr. Das ist für mich persönlich ein weiterer großer Schritt in meiner Karriere. Darauf freue ich mich schon sehr. Zudem sind wir auf Hochtouren am planen und kalkulieren um mein „Boris Brejcha Showcase“ nach Europa zu holen. Bisher hatten wir ihn zweimal in Brasilien durchgeführt. Es ist wie ein kleines Boris Brejcha Konzert. Meine Musik, mit perfekt darauf abgestimmten Visuals, die das ganze Konzept abrunden und so eine noch intensivere Atmosphäre schaffen. Es wird kein Leichtes sein, aber wir geben unser bestes die Show auch in Europa umsetzen zu können.





Mehr von Boris Brejcha sowie sein mit Hochspannung erwartetes Set gibt’s morgen ab 20.00 Uhr live bei Radio RaBe oder ab 21.00 Uhr direkt live vor Ort im Gaskessel Bern:

