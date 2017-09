Heute sprechen wir im Info über Proteste von Studierenden in Honduras, die brutal niedergeschlagen werden, und über die 40-jährige Reise der Weltraumsonde Voyager One:

Gewalt gegen protestierende Studierende in Honduras

Am 12. Juli 2017 wurde der Student Luis Rivera in Honduras ermordet. Unbekannte exekutierten ihn vor seinem Haus in der Hauptstadt Tegucicalpa. Rivera war Mitglied der Studentischen Bewegung MEU. Seit Jahren wehrt sich MEU gegen die massive Verschlechterung der Studienbedingungen und riskiert dabei brutale Übergriffe, langjährige Gefängnisstrafen und sogar Mord.

Diesen Sommer gingen paramilitärische Gruppen mit brutalster Gewalt gegen protestierende Studierende an der Nationalen Autonomen Universität vor. Auch nach einem Krisentreffen mit Kongressabgeordneten Ende letzter Woche, sei ein Ende der Krise an der Nationalen Autonomen Universität nicht absehbar, sagt Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz gegenüber RaBe:

Zeitsprung: 40 Jahre Start von Voyager 1

Am 5. September 1977 schickte die NASA eine Weltraumsonde ins All, die noch heute unterwegs ist: Voyager 1. Die Sonde sendet seither spektakuläre Bilder zur Erde… und sie transportiert irdisches Kulturgut, das vielleicht eines Tages von Ausserirdischen gefunden werden könnte: