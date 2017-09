Der Klangkünstler und Musiker Simon Grab hat soeben sein zweites Werk geschaffen, das sich um die Musik in unseren Köpfen dreht. Nach dem er den sonOhr-Jurypreis 2016 für Hirnmusik #1 gewonnen hat, produzierte er nun Hirnmusik #2. RaBe hat Simon Grabs Gedanken aufgezeichnet:



Wer sich eine limitierte Schallplatte von Hirnmusik #2 sichern will, kann das via Crowdfunding-Plattform wemakeit tun. Die Plattentaufe findet am 24. September 2017 im Walcheturm Zürich statt.