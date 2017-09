Musik ist etwas Wunderbares – ist man ihr allerdings ständig in grosser Lautstärke ausgeliefert, dann kann Musik auch zu Hörschäden führen. Geschätzte 5-10% der Bevölkerung leiden unter Tinnitus, also einem ständigen Störgeräusch auf den Ohren. Dabei sind insbesondere auch Orchester-Musikanten anfällig, wie eine Untersuchung der SUVA zeigt. Diese hat vor einigen Jahren nämlich die Musiker und Musikerinnen des Züricher Kammerorchesters untersucht und festgestellt, dass viele schwerhörig waren.

Simon Petermann ist Posaunist in verschiedenen Formationen, so zum Beispiel bei Fischermanns Orchestra oder Inside The Baxter Building, und leidet nicht nur unter Tinnitus, sondern hat vor fünf Jahren auch einen Hörsturz erlitten. Auslöser dafür sei allerdings nicht laute Musik gewesen, sondern Stress, sagt Petermann. Auch Dr. Peter Schönenberger, der in Belp eine Beratungsstelle für Musikermedizin führt, verweist auf den Zusammenhang von Stress und Tinnitus. Eine Heilung gegen den Pfeifton gebe es nicht wirklich, was man aber tun könne, sei das Hirn dahingehend zu trainieren, dass es den Störton nicht mehr registriere, sagt Dr. Schönenberger. In krassen Fällen könne ein Tinnitus (z.B. in Kombination mit Hörminderung oder Tonhöhenverzerrung) dazu führen, dass ein Musiker seinen Beruf nicht mehr ausüben könne. So habe er mit einem Sänger zu tun gehabt, der die Tonhöhen nicht mehr korrekt wahrgenommen habe, was für die musikalische Karriere natürlich den Todesstoss bedeutet.

Simon Petermann hat gelernt, mit seinem Tinnitus zu leben. Dieser sei mittlerweile zu einer Art Warnfunktion geworden, sagt Petermann. Wenn der Tinntus lauter werde, dann wisse er, dass er einen Gang runterschalten müsse. Beim Musizieren trage er zudem immer einen adäquaten Hörschutz. Das führe zwar dazu, dass er seine Mitmusiker nicht mehr so gut höre, dafür sei der Adrenalin-Ausstoss aber kleiner, wenn sich direkt hinter ihm die Trompter ordentlich ins Zeug legen würden.



Das Dossier „Gehörschutz für Musiker und Musikerinnen“ von action swiss music enthält detaillierte Informationen über das Gehör, Tinnitus, Gehörsturz, Prävention und Therapie, sowie zu möglichen Massnahmen im Bandraum und unterschiedlichen Arten von Hörschützen.

Weiterführende Informationen gibt es bei der Schweizerischen Tinnitus-Liga oder bei der Schweizerischen Gesellschaft für Musik-Medizin.