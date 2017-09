In der hörbar-Sendung vom 10.09. um 21 Uhr werden wir diesesmal zwei Stücke von Butterland hören.

Buterland, bestehend aus Regina Dürig und Christian Müller (beide lebend in Biel) arbeiten seit 2010 vor allem im Bereich Stories & Sound zusammen. Ihre Arbeiten wurden auf verschiedenen Festivals gezeigt und in freien und öffentlichen Radiosendern gespielt.

Zuerst wird uns Aus dem Reisewörterbuch in den hohen Norden entführen:

In Island ist der Winter dunkel und kalt. So dunkel, dass schwierig zu sagen ist, was man sieht und was man sich ausdenkt. So kalt, dass man sich gar nicht mehr sicher ist, ob das überhaupt einen Unterschied macht.

Als zweites Stück wird Das Universum ist eine komische Sache gespielt. In beiden Stücken vermischen sich poetische Texte mit experimenteller Musik und kreieren eine ganz eigene Atmosphäre, in der alles möglich scheint und doch fest auf dem Boden verhaftet bleibt.

Die Autorin Regina Dürig und der Musiker Christian Müller arbeiten seit 2010 als Butterland im Feld von Stories und Sounds. Das Bieler Duo bewegt sich zwischen Klang-Poesie, Hörspielen und musikalischen Erzählungen. Die Werke von Butterland haben meist skulpturalen Charakter und sind formal zwischen Liveperformance, Poetic Noise, Hörspiel und räumlicher Installation einzuordnen. Einige Formate legen einen besonderen Fokus auf die Begegnung und den Austausch mit dem Publikum, wie die Soirées Festi – Text, Klang & Essen im September 2015 oder der Goodnight Salon im März 2013. Arbeiten von Butterland waren bei Hörspiel- und Klangkunstfestivals in Deutschland, Frankreich und Österreich sowie auf DRS2 und SWR2 zu hören. Das poetisch-dokumentarische Hörspiel Childhood Stories China gewann 2014 den Jurypreis in der Kategorie Experimentelles beim Schweizer Hörfestival SonOhr, das Hörspiel Aus dem Reisewörterbuch wurde 2016 vom Leipziger Hörspielsommer ausgezeichnet.

www.butterland.ch