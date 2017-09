DO 14. September 2017, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: CD-Neuheiten

Je drei aktuelle Bands/Leader aus Deutschland und den USA: : das junge Kölner Quartett Three Fall & Melane mit Four zwischen Elektronik, Jazz, Funk, Afro, HipHop und Free – Uwe Obergs Lacy Pool 2 – „melodische Avantgarde“ von Sebastian Gramss, Hayden Chisholm & Philip Zoubek mit Slowfox: Gentle Giants – Tim Berne’s Snakeoil: Incidentals zwischen Polyphonie und Soundscapes – Organ Monk (Gregory Lewis): The Breathe Suite im Gedenken der US-Opfer der Polizeigewalt – Vijay Iyer Sextet: Far From Over

