Über die Sendung

„Radio Gaga?“ fragen wir uns seit 2002 jeden zweiten Montag abend. Zu Recht, meinen wir. Wir, das sind Christian Raaflaub und Christian Walther. Und gaga war einiges in den 1980er Jahren. Aber es wurde selbstverständlich auch viel Gutes produziert. Eine gelungene Mischung aus Hits, (unfreiwilligen) Peinlichkeiten, Trouvaillen aus dem grossen Britannien sowie manchmal auch aus Jugoslawien, Finnland, Japan oder Argentinien, Gäste an Mikrophon und Plattentellern, das alles gibt es jeden zweiten Montag bei Radio RaBe. Kurz: die80er.ch – der bescht Mix us de 80er, de 80er, de 80er u de 80er.