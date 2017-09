Rund 3000 Menschen demonstrieren gegen Sparpläne des Kantons Bern. Bildung für Indigene ist oft mehr Fluch als Segen. Bärner Gring ist Lebenskünstlerin und Veganunternehmerin Sabine Ruch.

Sparen auf dem Buckel der Ärmsten

Das Sparpaket des Kantons Bern treibt rund 3000 Menschen auf die Strasse. Laut und bunt demonstrierten am 11. September 2017 Betroffene gegen die Sparpläne des Kantons – auf dem Münsterplatz, gleich neben der Finanzdirektion des Kantons Bern.







SP-Grossrätin und VPOD-Gewerkschafterin Béatrice Stucki sagte gegenüber RaBe, diese Grossdemonstration sei wichtig, um den bürgerlich dominierten Grossen Rat umzustimmen. Wütend seien viele Menschen, weil der Regierungsrat – gleichzeitig wie die Sparmassnahmen in Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen – Steuererleichterungen für Unternehmungen beschlossen hat.







Das Entlastungspaket sei in Wirklichkeit ein Belastungspaket, sagte Lucia Schenk vom Berufsverband der Pflegefachleute in einer Rede. Mit viel Lärm versuchten die Demonstrierenden, die Grossräte und Grossrätinnen zu erreichen, die, wenige hundert Meter entfernt, im Rathaus tagen und die Sparpläne der Berner Regierung absegnen müssen.



Indigene (Un)bildung

Zum Beispiel werden sie gezwungen, eine Sprache zu sprechen, die sie gar nicht sprechen wollen, oder die Bildung versucht ihre Kultur als minderwertig darzustellen. Für Indigene sei Schulbildung oft mehr Fluch als Segen, sagt Linda Poppe von der Organisation Survival International gegenüber RaBe. Im Moment läuft im RaBe-Info eine Serie zur Situation von Indigenen weltweit – anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der UNO-Deklaration für die Rechte der Indigenen.



Bärner Gring: Sabine Ruch

Sabine Ruch bezeichnet sich als Lebenskünstlerin. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, „weil es so schön autoritär“ ist. Jetzt betreibt sie das vegane Take-Away-Unternehmen Grüner Gaumen: