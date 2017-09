30 Jahre Zuversicht oder 30 Jahre Turbulenzen? RaBe-Info-Redaktor Michael Spahr geht der Geschichte der Berner Dampfzentrale nach und spricht mit vier Menschen, die diese Geschichte in den letzten 30 Jahren geprägt haben: Christoph Balmer (Betriebsleiter 1992-2005), Christian Pauli (Co-Leiter 2005-2012), Roger Ziegler (seit 2007 in der Dampfzentrale tätig und seit 2016 im Leitungsteam) und Anneli Binder (seit 2015 in der Dampfzentrale und seit 2016 im Leitungsteam).







Beim Feature geht es um die besondere Stellung, welche die Dampfzentrale in der Kulturlandschaft der Stadt Bern hat. Die ProtagonistInnen sprechen über die bewegte Zeit von 1987, als sowohl die Dampfzentrale als auch die Reitschule besetzt wurden, und wie wichtig diese Zeit der Jugendunruhen noch heute für Bern ist. Gleichzeitig äussern die ProtagonistInnen ihre Visionen für die Zukunft des Kulturzentrums an der Aare.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/09/Rabe-Info-14.-September-2017.mp3



Die Videocollage zum Radiofeature ist auch am Festival 30 Jahre Zuversicht vom Freitag, 15.9.17, bis am Sonntag, 17.9.17 in der Dampfzentrale zu sehen: