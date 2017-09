Am 21.9.17 um 17.00 Uhr erwartet Euch nicht nur neues aus Americana, Bluegrass und Country: Live im Studio der junge Berner Singer-/Songwriter Michayannik! Seine gefühlvollen Lieder mit Tiefgang und ehrlichen Texten ziehen einen tief in die Welt des Songwriters. Dass michayannick nebst Gesang, Gitarre und Klavier noch andere Interessen hat, zeigt er nicht nur mit seinen Texten und Liveartworks, sondern auch als Geschichtenerzähler in seinem ersten Videoclip: „Brighton Winds”.