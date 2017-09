Schon vor der Wahl in Deutschland steht die Siegerin fest. Kaum ein Zweifel besteht, Angela Merkel wird auch die nächsten vier Jahre Deutschland regieren. Ihr wichtigster Herausforderer, der Sozialdemokrat Martin Schulz hat keine Chance und muss froh sein, wenn er der SPD nicht noch zusätzlich Sitze im Parlament kostet.





Der Bundestag, der am 24. September 2017 neu gewählt wird, bestimmt am Schluss, wer in der Regierung sitzt und wer Bundeskanzlerin wird. Die christlich- konservative CDU-CSU von Angela Merkel wird mit grosser Wahrscheinlichkeit die stärkste Partei bleiben, aber nicht die Mehrheit erreichen. Offen ist dann, mit wem wird Merkel regieren. Sie wird eine Koalition eingehen müssen, entweder wie bisher mit der SPD oder mit der rechtsliberalen FDP und eventuell sogar mit den Grünen.

Mehr Spannung als die Wahl der Bundeskanzlerin verspricht die Wahl der vier kleinen Parteien. Wie stark werden Grüne und Linke noch sein? Wie stark werden die neu oder wieder in den Bundestag einziehenden FDP und die rechtspopulistische Alternative für Deutschland AfD sein? RaBe-Politexperte Roger Spindler ist soeben von einer Reise aus Deutschland zurück gekehrt. Michael Spahr hat ihn getroffen und mit ihm über seine Beobachtungen gesprochen:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/09/21.WAHLEN_deutschland.mp3