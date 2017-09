Wir schauen zurück auf den bewegten letzten Monat der Trump-Herrschaft… und informieren darüber, dass Ignazio Cassis neuer FDP-Bundesrat in der Schweiz ist und warum die rechtsextreme PNOS eine 40’000 Franken teure Busse wegen Littering erhalten könnte:

Wie Trump den Sumpf vergrössert

Er vergibt lukrative Aufträge an chinesische Unternehmungen, er befördert einen klimawandelleugnenden Museumsdirektor zum NASA-Direktor und sorgt mit seinen trotteligen Auftritten für Ablenkung. Welche Politik betreibt Donald Trump tatsächlich, seit er am 20. Januar 2017 den Thron bestiegen hat. RaBe hat die Ereignisse seit Ende August unter die Lupe genommen:

Der Slogan „Make America Great Again“ symbolisiert Trumps Glorifizierung der Vergangenheit. Auch andere rechte Bewegungen auf der Welt betreiben gerne Geschichtsklitterung, zum Beispiel die SVP in der Schweiz oder die AfD in Deutschland. RaBe analysiert das Phänomen:

…und hier gibt’s noch den Kommentar zu Trump von den Punklegenden von Oi Polloi: