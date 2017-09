Wahlen in Deutschland, Ethische Säuberungen in Myanmar, Spoken Word im Schlachthaus und eine Facebook Live-Übertragung aus dem Gaskessel.

Merkel for ever and ever and ever… Wahlen in Deutschland

Schon vor der Wahl in Deutschland steht die Siegerin fest. Kaum ein Zweifel besteht, Angela Merkel wird auch die nächsten vier Jahre Deutschland regieren. Ihr wichtigster Herausforderer, der Sozialdemokrat Martin Schulz hat keine Chance und muss froh sein, wenn er der SPD nicht noch zusätzlich Sitze im Parlament kostet.



Der Bundestag, der am 24. September 2017 neu gewählt wird, bestimmt am Schluss, wer in der Regierung sitzt und wer Bundeskanzlerin wird. Die christlich- konservative CDU-CSU von Angela Merkel wird mit grosser Wahrscheinlichkeit die stärkste Partei bleiben, aber nicht die Mehrheit erreichen. Offen ist dann, mit wem wird Merkel regieren. Sie wird eine Koalition eingehen müssen, entweder wie bisher mit der SPD oder mit der rechtsliberalen FDP und eventuell sogar mit den Grünen.

Mehr Spannung als die Wahl der Bundeskanzlerin verspricht die Wahl der vier kleinen Parteien. Wie stark werden Grüne und Linke noch sein? Wie stark werden die neu oder wieder in den Bundestag einziehenden FDP und die rechtspopulistische Alternative für Deutschland AfD sein? RaBe-Politexperte Roger Spindler ist soeben von einer Reise aus Deutschland zurück gekehrt. Michael Spahr hat ihn getroffen und mit ihm über seine Beobachtungen gesprochen:

Auf der Flucht

Kaum eine ethische Minderheit ist derzeit so bedroht, wie die der Rohingya in Myanmar. Seit Wochen werden sie vom myanmarischen Militär verfolgt. Mehrere hundert Menschen wurden bereits getötet, hunderttausende sind auf der Flucht ins Nachbarland Bangladesh. Eine humanitäre Kathastrophe, findet Amnesty International.

Spoken Word Pionier Jurczok 1001

Er ist Dichter, Sänger und MC in einem und wenn er Musik produziert, wird er selber zum Einmannorchester. Die Rede ist Jurczok 1001. Der 43-jährige Zürcher Roland Jurczok gilt als Pionier der Spoken Word Szene und auch wenn er in Mundart dichtet und sing, so ist er doch alles andere als ein Heimatdichter – vielmehr äussert er sich in seinen Texten und Songs gerne gesellschaftskritisch zu Weltgeschehnen und Zeitgeist.

Angefangen hat alles in den 90er-Jahren, als Jurczok seine erste Platte «Drehscheibe» herausgab. Geplant wäre eigentlich ein klassisches Rap-Album gewesen, allerdings realisierte Jurczok schon damals, dass die rhythmische Enge, die ein 4/4-Beat vorgibt, für sein Unterfangen nicht geeignet war.

Jurczok ist ein selbstironischer und genauer Beobachter, der gerne Grenzen zwischen Musik, Poetik und Komik verwischt und der sich für das Unfertige und Floskelhafte interessiert. So parodiert er zum Beispiel in einer seiner Nummern das Gebaren eines Roger Köppels, wozu ihm mehr oder weniger ein einziger Ausdruck reicht: «d’Wältwuche». Für sein neues Programm hat Jurczok nun auch das genaue Gegenteil ausgearbeitet, also eine lange Rede, in welcher Widersprüchlichkeiten in rechter Rhetorik aufgezeigt werden. Am Sonntag 24. September ist Jurczok 1001 im Schlachthaus Theater zu Gast.

#Neuland – die Beta-Show Deluxe im Gaskessel

Mitlachen im Gaskessel oder gemütlich zu Hause Emojis direkt in die Show schicken – beides geht bei der Beta-Show Deluxe. Eine Gruppe von jungen Comedy-EnthusiastInnen produziert im Berner Gaskessel zum ersten Mal die Beta-Show Deluxe. Einerseits gibt es dann Comedy live im Gaskessel zu erleben, andererseits wird die ganze Show auf Facebook als Video gestreamt – mit der Aufforderung an die KonsumentInnen, direkt auf den Stream zu reagieren.

Einer der Erfinder dieses neuen Comedy-Medien-Formats ist der Medienstudent und Journalist Lukas Blatter. Michael Spahr hat ihn Mitten in den Vorbereitungen im Jugendzentrum Gaskessel getroffen:

Die erste Beta-Show Deluxe findet am Donnerstag, dem 21. September 2017, um 20 Uhr im Gaskessel Bern statt. Der Eintritt ist frei.