Am Sonntag den 24. September feiert die Surprise Strassenfussball-Liga auf dem Bundesplatz den Saisonabschluss 2017. Surprise ist nämlich nicht nur Herausgeber des gleichnamigen Strassenmagazins, das an über 100 Standorten in der deutschsprachigen Schweiz auf der Strasse verkauft wird, sondern Surprise holt seit 2003 auch mit Strassenfussball erfolgreich armutsbetroffene und ausgegrenzte Menschen aus dem sozialen Abseits zurück aufs Spielfeld des Lebens. Wie Projektleiterin Lavinia Besuchet erklärt, fand die Tradition 2003 in England und Schottland ihren Anfang – seitdem haben sich rund 65 andere Nationen dazugestellt, welche eine Strassenfussball-Liga dieser Art eingeführt haben.

In der Surprise-Liga trainieren rund 160 Spieler in 18 Teams und wetteifern um den Schweizer Meistertitel sowie um die Teilnahme an der jährlichen Strassenfussball-Weltmeisterschaft, dem Homeless World Cup (HWC). Jedes Jahr werden acht neue Spieler aus den verschiedenen Liga-Teams für die Surprise- Nationalmannschaft ausgewählt. Jeder Spieler darf nur einmal im Leben an dieser ungewöhnlichen Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Stimmung sei unvergleichbar, beschreibt Oltens Spieler-Trainer Christoph Birrer, welcher 2014 in Chile mit dabei war.

Die Spiele beginnne am Sonntag 11 Uhr auf dem Bundesplatz, um 13:30 wird die Surprise-Nationalmannschaft in Aktion zu sehen sein, wenn sie gegen ein Allstar-Team bestehend aus Politikern, Schauspielern, Journalistinnen und Kulturschaffenden antritt.