„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: Der Altsaxophonist Oliver Lake 75

„No separation! Yeah, don’t put me in no bag“, dichtete Oliver Lake am Anfang seiner Laufbahn. Mit Anthony Braxton verwandte Avantgarde und die Blues-, Gospel- und Bebop-Traditionen bedeuten für ihn keinen Widerspruch. Beeinflusst besonders von Eric Dolphy und der eklektischen Orientierung der Chicagoer AACM spielt der 75jährige Oliver Lake hauptsächlich Altsaxophon, aber auch Sopransax und Flöte. Zudem ist er Jazzpoet und blidender Künstler. Es erklingen Beispiele mit dem von ihm mitgegründeten World Saxophone Quartet und von Lakes diversen Gruppen, die ihn auch als eigenständigen Komponisten zeigen.

2017.09.28.AL Crisscross.Oliver Lake 75