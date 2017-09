«Über die Verhältnisse» ist eine lustige, turbulente Sozialkomödie, in welcher zwei Paare sich aus unterschiedlichen Gründen in finanzielle Schwierigkeiten manöverieren. Und: «Über die Verhältnisse» ist ein Stück, in welchem Gebärdensprache eine grosse Rolle spielt, mehrer Schauspieler und Schauspielerinnen sind nämlich gehörlos.

Sie habe keine Sekunde gezögert, als sich der Verein Movo – eine Gruppe, die Gehörlosen und hörenden Menschen eine Plattform bietet, um zusammen Bühnenstücke zu realisieren – bei ihr gemeldet habe, sagt die Berner Regisseurin Meret Matter. Allerdings sei die Erarbeitung eines solchen Stückes nicht ganz ohne, so seien bei den Proben stets SimultanübersetzerInnen vor Ort gewesen, um zwischen Hörenden und Nichthörenden zu vermitteln. Sehr viel Disziplin und Konzentration sei nötig gewesen, sagt Schauspieler Dominik Gysin, bis er parallel seinen Text habe aufsagen und mit den Händen habe gebärden können.

Bei der Aufführung von «Über die Verhältnisse» ist auch Schlagzeuger Roland Bucher auf der Bühne. Generell ist Musik ein zentrales dramaturgisches Element des Stückes – Musik, welche für gehörlose Menschen vielleicht nicht hörbar, dafür aber fühl- und sehbar gemacht wird.

«Über die Verhältnisse» wird von Donnerstag 28. September bis und mit Sonntag 1. Oktober im Tojo der Reitschule aufgeführt.