Erdogans Unterdrückung der türkischen Medien. Sportlich mit zivilem Ungehorsam für den Klimaschutz kämpfen. Mit Gebärden eine rasante Komödie aufführen…





Cumhuriyet Kolunist frei – andere bleiben gefangen

Kadri Gürsel, Kolumnist der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, wurde am 26. September 2017 aus dem Gefängnis entlassen. Elf Monate war er hinter Gittern. Nun befanden die Richter, die Fortdauer der U-haft sei eine «unangemessene Massnahme». Der Vorwurf der Verbindung zu terroristischen Gruppierung bleibt jedoch bestehen. Vier seiner Kollegen bleiben weiterhin in Haft, unter teilweise katastrophalen Bedingungen, wie Anne Renzenbrink von der Organisation Reporter ohne Grenzen erklärt:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170927-freiheitfrcu-85155.mp3

Die Cumhuriyet-Journalisten wurden während der Welle der Repression gegen die unabhängige Presse verhaftet: Nach dem gescheiterten Putsch 15. Juli 2016, liess der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 150 Medien schliessen. Dutzende JournalistInnen kamen ins Gefängnis. Auf der Rangliste der Pressefreiheit belegt die Türkei inwzischen den Platz 155 von 180.

Die Climate Games rufen zu kreativem zivilem Ungehorsam auf

Am 29. und 30. September 2017 erwartet Basel eine Reihe Proteste gegen den Klimawandel. Im Rahmen der Climate Games finden Blockaden, Demonstrationen und andere Akte des Zivilen Ungehorsams statt. Die Regeln sind klar: Keine Gewalt gegen Lebewesen, Respekt gegenüber Team-Mitgliedern und Selbstverantwortung, wie Zoe Verdi-Schwarz gegenüber Radio Rabe erklärt. Gesammelt werden können Punkte für die einfallsreichsten Aktionen, mitmachen können alle, die sich an diese Regeln halten:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170927-climategames-85156.mp3

Theater für Hörenden und Nichthörende

«Über die Verhältnisse» ist einerseits eine lustige, turbulente Sozialkomödie, in welcher zwei Paare sich aus unterschiedlichen Gründen in finanzielle Schwierigkeiten manöverieren. Andererseits ist «Über die Verhältnisse» ein Stück, in welchem Gebärdensprache eine grosse Rolle spielt, denn mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen sind gehörlos.

Sie habe keine Sekunde gezögert, als sich der Verein Movo – eine Gruppe, die Gehörlosen und hörenden Menschen eine Plattform bietet, um zusammen Bühnenstücke zu realisieren – bei ihr gemeldet habe, sagt die Berner Regisseurin Meret Matter. Allerdings sei die Erarbeitung eines solchen Stückes nicht ganz ohne, so seien bei den Proben stets SimultanübersetzerInnen vor Ort gewesen, um zwischen Hörenden und Nichthörenden zu vermitteln. Sehr viel Disziplin und Konzentration sei nötig gewesen, sagt Schauspieler Dominik Gysin, bis er parallel seinen Text habe aufsagen und mit den Händen habe gebärden können.

Bei der Aufführung von «Über die Verhältnisse» ist auch Schlagzeuger Roland Bucher auf der Bühne. Generell ist Musik ein zentrales dramaturgisches Element des Stückes – Musik, welche für gehörlose Menschen vielleicht nicht hörbar, dafür aber fühl- und sehbar gemacht wird.



«Über die Verhältnisse» wird von Donnerstag 28. September bis und mit Sonntag 1. Oktober im Tojo der Reitschule aufgeführt.