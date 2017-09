Der Dienstag Morgen

Yaaaay für Gsellschaft im Studio! Gester Morgä bini für einisch mau nid ällei im Studio gsi, dr one and only Swamp Digger het mi nämläch bsuächt und het mit mir dr Morgä gmacht. Was musikalisch drbi usä chunnt wenn mä üs zämä live ufä Sänder laht, erfahret Dir im Recording: