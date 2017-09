Radio Sur le Pont

tune in now!

playlist to be continued…

Playlist vom 29.09.17

Ocean Wisdom – O Kiddi K (feat. Remus)

Ramsey Lewis – Do What You Wanna (Mr Scruff’s Soul Party Mix)

The Bamboos – Happy

Baby Huey – Hard Times

Todd Terje – Alfonso Muskedunder

The Chemical Brothers – Chico’s Groove

Kalianji-Ananji – Sexy Mother Fakir

Seelenluft – Wasser-Kur 1

Soft Cell – Tainted Love / Where Did Our Love Go [Hidden Track]

Harmonious Thelonious – Argwohnische Muziek

Les Yeux Orange – Coco

Siriusmo – Comic [B-Art]

Ben & Sadar’s ‎– Bouncing Atoms

Vitalic – Still

Agar Agar – Prettiest Virgin

Steaming Satellites – Spaceships

CocoRosie – Gravediggress

Timber Timbre – Grifting

Patrice Scott – Soulfood

Kid Koala – 3 Bit Blues [Must See]

Damu The Fudgemunk – The High Light Zone

Gil Scott Heron – The Bottle [Fiiraabebier]

Alligatoah – Willst Du (Akustik)