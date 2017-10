Groovэxpress

Früher (also in der Steinzeit der Pop- und Rockmusik) bemühten sich die Stars, ihre Hits auch in der jeweiligen Landessprache zu singen. So wurde aus „I Want To Hold Your Hand“ z.B. „Komm Gib Mir Deine Hand“. Wir hören uns am nächsten Dienstag, 3. Oktober 2017, ab 21 Uhr auf 95,6.