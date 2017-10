Zeitsprung: 40 Jahre Deutscher Herbst 1977

Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Petra Krause: Kaum je sind in Zusammenhang mit einer politischen Bewegung so viele Frauennamen ins historische Gedächtnis eingeprägt worden wie beim Linksextremismus der 60er und 70er Jahre. Bei der deutschen Roten Armee Fraktion RAF waren teilweise fast die Hälfte Frauen, auch in der Schweiz standen Frauen im Zentrum der öffentlichen Debatte. Warum engagierten sich damals so viele, oft führend im linksextremistischen Kampf? Dieser Frage geht RaBe auf den Grund, 40 Jahre nach dem Deutschen Herbst 1977.

Wir sprechen mit Gisela Diewald-Kerkmann, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld mit dem Forschungsschwerpunkt historischer Terrorismus über die RAF. Bei der RAF waren die Frauen trotz damaliger, gegenteiliger Medienberichterstattung keine „sexuellen Gespielinnen“, sondern Gründungsmitglieder, intellektuelle Köpfe und gleichberechtigte Kämpferinnen.

Mit Dominique Grisard, Dozentin an der Universität Basel sprechen wir über die deutsch-italienische Doppelbürgerin Petra Krause, welche Schweizer Behörden und Öffentlichkeit jahrelang auf Trab hielt. Krause wurde vorgeworfen, zwei Sprengstoffanschläge verübt zu haben, und als Kopf einer linksextremistischen Gruppierung Waffen aus Schweizer Armeebeständen gestohlen und an gleichgesinnte Gruppen im Ausland geliefert zu haben. 3 Jahre lang sass sie in Isloationshaft hat eine breite Debatte über die Haftbedingungen von politischen Gefangenen entfacht.

https://www.freie-radios.net/mp3/20171004-frauenimlink-85260.mp3



Guts Pie Earshot mit ihrem „Brief aus dem toten Trakt“: Der Text stammt von Ulrike Meinhof, intellektueller Kopf der Roten Armee Fraktion RAF. Geschrieben hat sie ihn während der Isolationshaft in Köln.

Weiterführende Informationen:

Eine Frau narrt die Schweiz – Der Tages-Anzeiger über Petra Krause

Frauen in der RAF – Interview mit Gisela Diewald-Kerkmann (Bundeszentrale für politische Bildung)

RAF Stammheim Prozesse (3/5) – Erklärung von Gudrun Ensslin zu Anschlägen der RAF (Südwest Rundfunk)

Interview with Ulrike Meinhof 1968 (RBB Fernsehen)